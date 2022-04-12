Hucurat Suresi ışığında sosyal medya ahlakı

Kur’an-ı Kerîm, yalnızca imanla ilgili konuları düzenlemez, insan hayatında karşılaşabileceğimiz durumlarla ilişkili olarak da bize öğütler verir. Aile hayatından komşuluk ilişkilerine, siyasetten ekonomiye, ticarete kadar pek çok alanda, İslam’ın esaslarından uzak olması düşünülemez. Hucurât Suresi de Kur’an'ın, ahlâklı ve erdemli davranmanın kurallarını açıklayan surelerinden birisidir:

Size gelen haberin doğruluğunu araştırın. (6)

Adaletli davranın. (9)

İnsanların arasını düzeltin. (10)

Alay etmeyin. (11)

Birbirinizi ayıplamayın. (11)

Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. (11)

Zannın bir çoğundan sakının. (12)

Kusurları ve mahrem olanı araştırmayın. (12)

Aslında bakarsanız, kendi elimizle özel hayatlarımızı sergilediğimiz sosyal medya için bir mesaj değil mi hepsi? Gerçek kimliğimizi açıklamadan, başkaları hakkında yorum yapmanın, insanlara hakaret etmenin, yanlış bilgiyi kolayca yaymanın, insanların özel hayatlarını ifşa etmenin, insanların arasını bozmanın, gördüğümüz bir resim üzerinden çok kolay sonuç çıkarmanın, bir insanın gerçek hayatını bile bir tık ile zora sokmanın kolay olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Tam da yukarıdaki ayetlerde bize verilen öğütlerin yokluğunun yaşandığı bir dünya… Gerçek hayatta olduğu kadar, sanal dünyadaki davranışlarımız da Müslümanca bir tavır gerektirir. Müslümanlar için “ahlâklı ve takvalı” olma sorumluluğu “gerçek-sanal” ayrımını kabul etmez. İnternette, sosyal medyada, metaverse'de yaptığımız, konuştuğumuz, yazdığımız, yaydığımız her şeyin hesabının ahirette mutlaka sorulacağının bilincinde olmalıyız.