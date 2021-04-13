İftar saatleri belli oldu! Diyanet iftar ne zaman sorusuna yanıt verdi

Ramazan ayı başladı ve bugün ilk oruçlar tutuluyor. Oruç tutanların en çok merak ettikleri konuların başında iftar saatleri geliyor. Çok sayıda insan internette, iftar ne zaman, sorusunun yanıtını arıyor. İftar saatleri Ramazan öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşlarla paylaşıldı.

Belirlenen imsakiyeye göre bugün ilk imsak 03.53'te Iğdır'da olurken, ilk iftar ise 18.45'te Hakkari'de açılacak. Son imsak 05.05'te İzmir'de yapılırken, son iftar ise 19.59'da Edirne'de yapılacak.

İlk gün en kısa oruç 14 saat 39 dakika ile Hatay'da, en uzun oruç ise 15 saat 3 dakika ile Sinop'ta tutulacak.

İl il iftar saatleri

İstanbul iftar vakti: 19.48

İzmir iftar vakti: 19.52

Ankara iftar vakti: 19.31

Bursa iftar vakti: 19.47

Antalya iftar vakti: 19.37

Adana iftar vakti: 19.18

Konya iftar vakti: 19.32

Şanlıurfa iftar vakti: 19.04

Gaziantep iftar vakti: 19.10

Kocaeli iftar vakti: 19.44

Mersin iftar vakti: 19.21

Diyarbakır iftar vakti: 19.00

Hatay iftar vakti: 19.14

Manisa iftar vakti: 19.52

Kayseri iftar vakti: 19.19

Samsun iftar vakti: 19.19

Balıkesir iftar vakti: 19.51

Kahramanmaraş iftar vakti: 19.12

Van iftar vakti: 18.48

Rize iftar vakti: 19.02

Eskişehir iftar vakti: 19.40

Trabzon iftar vakti: 19.05

Kayseri iftar vakti: 19.19