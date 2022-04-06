İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden: Hurma

Faruk ŞÜYÜN

İftar sofralarında orucumuzu açtığımız hurmanın birkaç tane yenildiğinde sağlık için hiçbir sakıncası olmadığını söylüyor uzmanlar. Ancak, aç karnına çok miktarda tüketilirse kan şekerini yükseltebileceğini, bu yükselmenin bile şekerli içecekler kadar hızlı olmayacağını vurguluyorlar. Son derece besleyici ve lezzetli bir meyve: A vitamini, magnezyum, selenyum gibi vücut işlevlerinin sağlıklı sürdürülmesi için gerekli elementleri barındırıyor; protein açısından da zengin. 100 gramında 270 kalori bulunduğunu da hemen söyleyim… Bir efsaneye göre Allah, dünyayı yarattıktan sonra önce insanoğluna, ardından bir deveye, nihayet bir de hurma ağacına hayat vermiş. Hurma, çöl halklarının ekmeği olarak nitelendiriliyor… Taze sürgün ve olgunlaşmamış meyvelerin ise yemeği yapılıyor. Hurmanın çekirdeği de faydalı. Ondan üretilen sabun, mantar tedavisinde veya mikrop kırıcı olarak kullanıyor. Hiçbir şey yapılmayıp öğütülerek hayvanlara verildiğinde örneğin tavuklar, çok daha sağlıklı gelişiyor. Hurmanın simgesel değeri de var: Antik Çağ'da, eski Yunan ve Roma'da hayat sembolü olarak görülen ağaç, eski Mısırlıların kutsal işaretlerinden birisiymiş. Günümüzde de birçok toplum onu zaferin simgesi sayıyor. Turnuva ya da yarışmalarda, örneğin Cannes Film Festivali'nde, kazanana palmiye dalı şeklinde bir ödül veriliyor…