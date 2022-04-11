İnsanoğlu altı bin yıldır yapıyor: Ekmek

Faruk ŞÜYÜN

Sadece dört malzeme yeterli hayatımızın katığı, kültür hazinemiz ekmeği yapmak için. Un, su, tuz ve maya bir araya gelince mucize gerçekleşiyor, neredeyse altı bin yıldır olduğu gibi ekmeğe dönüşüyorlar. Ekmek, bizler için yemeğin diğer adı. Tabii ki iftar ve sahurlarda da diğer zamanlarda olduğu gibi sofralarımızda başköşede.

Atasözlerimiz ve deyimlerimiz arasında ekmek üzerine söylenenler o kadar çok ki: Ekmeğini alın teriyle kazanmak… Ekmek, aslan ağzında… İnsanın ekmeği ile oynanmaz sadece birkaçı. Öyle değerli, öyle kutsal ki yerde bir parça ekmek görsek öpüp başımıza koyar, sonra yüksek bir yere kaldırmaz mıyız? Türkçedeki "ekmeğe katık etmek" deyimi, eski Romalılardan bu yana neredeyse tüm dünyada, tüm dillerde söyleniyor.

Fırıncılık, yüzlerce babadan oğula geçen mesleklerimizden birisi. Rize Çamlıhemşinliler, Erzurum İspirliler ile Kastamonulular hâlen sürdürüyorlar. Ekmek yapımında genetiği ile oynanmamış buğday kullanılması çok önemli. “Nenemin nenesi de bu mayayı kullanıyordu” cümlesi, iyi ekmeğin sırlarından. 1960’lara kadar fırıncılar ekşi maya kullanıyorlardı; günümüzde, ancak köylerde yaşayanlar, artizanal ekmek üretenler ve meraklılar arasında ekşi maya peşinde koşanlara rastlanıyor? Peki ekşi maya ne yapıyor? Onunla pişirilen ekmekler, “probiyotik”leri bulunduran ürünler haline geliyor, daha sağlıklı oluyor…