Dr. Erkan AYDIN

Ramazan ayı gelince en çok sorulan sorulardan birisi de “Arapça bilmiyorum, Kur’an’ın Türkçe meâlini okusam aynı sevabı alır mıyım?” oluyor. Bu sorudan anladığım, Kuran-ı Kerim’e yaklaşımımızın biraz problemli olduğudur. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. (Bakara, 1-2)” Bu kitap, içerisinde hiçbir çelişki barındırmayan, ona ihtiyaç duyanlara yol gösteren bir kitaptır. Kur’an’a nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreten diğer bir ayet de İsra Sûresi’nde geçer: “Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. (İsrâ, 9)” Allah, Hayy’dır, yani diridir; zat-ı ilâhiyesi diri olanın, kelâmının ölü olabileceği düşünülebilir mi? Kur’an, canlıdır. Ona yaklaşımımızı hisseder ve bir çiçek gibi kendisini açar ya da kapatır. Kur’an’ın yol göstermesine muhtaç olduğunu düşünenlere, hidayet rehberi olur. Durumu net bir şekilde ortaya koyan bir başka ayet de “Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. (İsrâ, 82)” şeklindedir. Kur’an, düşünmek, anlamak ve uygulamak için okunmalıdır. Aynı zamanda Kur’an’ı sadece tilâvet etmek, Arapçası'ndan okumak ya da dinlemek de sevap kazandırır. Kur’an ile hemhâl olmak insanı rehabilite eder. Çünkü Kur’an okumak, Allah ile konuşmak, Allah’ı dinlemektir. “...Allah’tan daha doğru kim olabilir! (Nisâ, 122)” “İşittik, itaat ettik ya Rabbi, dönüşümüz Sana’dır. Bizi bağışla ya Rab! (Bakara, 285)”