Karamürsel'in yerel lezzeti simit dolması Ramazan sofralarındaki yerini aldı

27 Nisan 2020

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, simit biçiminde yapılan yöresel pide çeşidi olan ‘simit dolması’, Ramazan ayında yörede sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan ayında üretilen simit dolması, uzun süre tok tutma özelliğiyle biliniyor.

Karamürsel’e özgü lezzetlerden olan 370 gram simit dolmasının 3,5 liradan satıldığını söyleyen fırıncı Mükremin Özkan, “Vatandaşlar bizden simit dolmasını alıyor, içini daha sonra istediği gibi dolduruyor. Zevklerine göre peynir veya kıyma koyuyorlar. Farklı bir yemek oluyor” dedi.

Karamürsel’deki ekmek fırınlarında simit biçiminde yapılan pide çeşidi simit dolmasının iç harcı ekşimik peynir ya da kıymayla yapılabiliyor. Belli ölçüde kesilerek iç hamuru çıkarılan simit dolması, bir kaptaki suya batırılarak yumuşatılıyor ve hazırlanan harç, pidenin içine konularak avuç içiyle bastırılarak kapatılıyor. Simit dolması, isteğe göre çırpılmış yumurta ve süt karışımına batırılıp kızgın yağda ya da fırında kızartılıyor.