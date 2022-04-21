Kendine has bir geleneği var: İftar

Faruk ŞÜYÜN

Fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek” kökünden türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak” anlamına geliyor. Osmanlılarda zaman içinde kendine has geleneği oluşan iftar sofrası geleneği kısmen de olsa bugün devam ediyor. İftar vaktinde 40 çeşit iftariyeliğin bulunduğu masalar kurulduğunu anlatırdı büyüklerimiz… Bizimkinde o kadar çeşit olmazdı, ama hurma, yeşil ve siyah zeytin, pastırma, reçeller, beyazpeynir, sucuk, kışsa evde yapılmış turşuların bulunduğu iftar sofrası, top saatinden 10-15 beş dakika önce mutlaka hazır olurdu. İftar vaktini sofrada oturarak beklemek sevaptı… Top atılır, mahyalar yanar; radyoda, “İstanbul için iftar vakti” anonsu ve akşam ezanının arkasından “Tanrım senin için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açtım” diye başlayan dua dinledikten sonra oruçlar açılırdı. İftariyeliklerin tadımı sonrası sofraya çorba gelir, afiyetle içilirdi… Daha sonra, midenin rahatsız olmaması, ilk yenilenleri öğütülmeye başlaması için bir ara verilmesi önerilirdi… Zaten, “akşam namazının kazası olmaz!” denildiğinden iftariyeliklerle kifaf-ı nefs yapıldıktan sonra hemen eda edilen namaz, bu arayı sağlardı… Ramazan’ın gülü güllacın da bulunduğu sofradan kalktıktan sonra çaylar içilir, mevsim meyveleri servis edilirdi…