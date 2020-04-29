KUTSO gıda yardımı geleneğini sürdürdü

29 Nisan 2020

Halim ASLAN

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Ramazan aylarında geleneksel hale getirdiği gıda yardımı seferberliğini bu yıl da sürdürdü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan finansmanla hazırlanan 800 adet gıda yardım paketi, KUTSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, KUTSO Meslek Komitesi Başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Meydan Aşevi aracılığıyla; Kütahya il merkezi ile ilçelerde ve merkeze bağlı köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardımlaşma anlamında yoğun duyguların yaşandığı ve sofraların bereketlendiği Ramazan ayında, yardımı alan ihtiyaç sahipleri bu yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.