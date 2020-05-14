Lezzet hazinesi tereyağı

14 Mayıs 2020

Faruk ŞÜYÜN

İftarda ve sahurda tercihan sıcak Ramazan pidesini ikiye ayırdıktan sonra bol tereyağı sürüp yiyor musunuz? Bu lezzeti bal veya reçelle doruğa taşıyor musunuz? Tereyağında bir çift köy tavuğu yumurtasına ne dersiniz? 9 bin yıldır tüketiliyor tereyağı. Ondan vazgeçemeyenlerin mutlaka bir bildikleri var! Sütten veya yoğurttan elde ediliyor tereyağı. Yoğurttan yapılan ayranın yayık içinde çalkalanmasıyla elde edilenin daha lezzetli, daha rayihalı olduğunu düşünüyorum. Piyasada satılanların çoğu, kremadan… Tereyağı eritilip suyu ya da ayranından ayrılarak sadeyağ olarak da kullanılabiliyor. Bugün büyük şehirlerde pek rastlamadığımız bu yağı Anadolu insanı özellikle pilav, helva, baklava gibi lezzetlerde tercih ediyor, haklı da... Tereyağın üzerine parmağımızı koyup beşe kadar saydığımızda erimeye başlarsa o, kalitelidir. İyi bir tereyağı vücut sıcaklığına dayanamaz. Tereyağı tadımı yapıyorsak, dilimizin tam ortasına koyup dilimizi damağımıza yapıştırmalı ve aynı anda burnumuzdan nefes alıp vererek aromayı hissetmeye çalışmalıyız. Eğer taze süt kokusu geliyor ve hızla eriyerek lezzetini hissettiriyorsa kaliteli ve tazedir. Tereyağın iyisini mevsiminde kaynağı olan bölgeden temin edebiliriz. Fazlası parçalara bölünerek derin dondurucuda saklanabilir ve gerektiğinde çözülüp tüketilir. -