Metabolizmayı zinde tutuyor: Bal

Faruk ŞÜYÜN

Mineral, vitamin ve enzimler yönünden zengin olan bal, Ramazan ayında metabolizmayı zinde tutmaya yarayan ürünlerden birisi… Kur’an-ı Kerim’in Nahl Suresi 69. Ayet’te “Sonra dedi, bütün meyvelerden bal toplayın ve gönül alçaklığıyla Rabbinizin yollarını tutun. Karınlarından çeşitli renkte ballar çıkar, onlarda şifa var insanlara. Şüphe yok ki bunda da düşünen topluluk için bir delil var” deniliyor. Balın faydalarının başında antimikrobiyal ve antifungal özellikleri geliyor. Bu sayede yaraların iyileşmesine, bakteri ve mantar gelişiminin önlenmesine katkı sağlıyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Ağırlıklı olarak tek bir çiçeğe ait olanlara monofl ora, karışık çiçeklerden elde edilenlere ise polifl ora (yayla balları) deniliyor. Ballar, elde ediliş kaynaklarına göre çiçek balı ve salgı balı, elde ediliş şekillerine göre ise petekli, süzme ve pres ballar olarak sınıfl andırılıyor. Bir salgı bal çeşidi olan çam balında dünya üretiminin yüzde 95’i ülkemizde yapılıyor. İyi balı tadarak, koklayarak, rengine ve kıvamına bakarak anlamak mümkün değil, muhakkak laboratuvar incelemesi gerekiyor… Saf ve doğal ballar, balın elde edildiği çiçeklerin türüne göre değişmekle beraber, özellikle kış aylarında ya da soğukta muhafaza edildiğinde birkaç ay gibi kısa bir sürede kristalleşebiliyor. Bu, balın kalitesini değiştirmiyor.