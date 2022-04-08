Metaverse ve Din İlişkisi Üzerine Bir Tefekkür

Dr. Erkan AYDIN

Kur’an’da pek çok ayette yer alan “akletmez misiniz?”, “düşünmez misiniz?” ifadeleriyle Yüce Rabbimiz, insanı sorgulamaya ve araştırma yapmaya yönlendiriyor. İlim öğrenmek, imanın bir parçasıdır. Bu yönüyle, bir Müslümanın teknolojik gelişmelerin uzağında kalması düşünülemez. Son dönemin en popüler konularından birisi de metaverse, yani “evren ötesi” veya “sanal evren”dir. Metaverse, artırılmış gerçeklik (AR) ve akıllı cihazlar kullanılarak avatarınızla gerçek dünyadaki deneyimlerin benzerini yaşama vaadi sunar. İlk bakışta oldukça çekici gelse de aslında metaverse'ün, gerçek dünyaya ve insan fıtratına karşı bir başkaldırı olduğunu düşünüyorum. Bu dünyada acılar içinde olsanız bile avatarınızla metaverse’de eğlenebilirsiniz. Bir nevî yalancı cennet, gerçek dünyadan bir kaçıştır. Metaverse ile yeni dünya “yaratılmak” isteniyor. Acaba birileri, haşa “Tanrıcılık” oynamaya mı çalışıyor? Metaverse dünyasının bir vaadi de “ölümsüzlük” olabilir mi? Hafızanın nakledilmesi üzerine çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Siz ölseniz bile, hafızanız avatarınıza nakledilerek metaverse’de var olmaya devam mı edecek? Ahiretin bu dünyada mümkün olduğunu gösterip, ölümden sonra tek tanrılı dinlerin bahsettiği “öteki dünya olmayacak” ifadesine dikkat çekmek mi istiyorlar? Metaverse konusuna, mutlaka bu soruları aklımızda bulundurarak yaklaşmalıyız. Metaverse’de ibadet nasıl olacak tarzı sorular da sorulmaya başlandı. İslam, sadece bir şekil dini değildir ama çoğu ibadetler mekana ve zamana bağlanmıştır. Namaz kılarken hem ruhumuzla hem de bedenimizle Rabbimizin huzurunda oluruz. Hac, yalnızca Arafat sınırları içerisinde olursanız kabul edilir. Avatarınızla metaverse’de namaz kılamaz, hac/umre yapamaz ya da oruç tutamazsınız. İnsanın bu âlemdeki varlığı, fiziki dünyadaki kurallarla anlam bulur.