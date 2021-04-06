Metro Türkiye, Ramazan kolilerini rafa çıkardı

Metro Türkiye 13 Nisan’da başlayacak ve ülkenin dört bir yanında bolluk, bereket, yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramların çok daha fazla anlam kazanacağı Ramazan ayına özel erzak paketlerini raflarında müşterilerine sunmaya başladı. İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla da tercih edilebilecek, gıda analiz ve denetimlerinden geçmiş ürünlerden oluşan erzak paketleri Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerini bir araya getirerek Ramazan sofralarını bereketlendirecek.

Metro Türkiye’nin 21 şehirdeki 37 mağazasında uygun fiyatlarla satışa sunulan paketlerde, Ramazan ayının ruhuna uygun sofralar kurmak için gereken birçok ürün yer alıyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü haline gelen erzak paketlerinde sahurda sıklıkla tercih edilen kahvaltılık çeşitlerinden iftariyeliklere, bakliyatlardan pirince, un, yağ, tuz, şeker gibi temel gıda ürünlerinden iftar sonrasının vazgeçilmezi çay ve kahveye kadar farklı lezzetler bulunuyor.

Sorumlu iş modeli kapsamında, yıllardır sektörde gıda güvenliği alanında da öncü işlere imza atan Metro Türkiye, ürünlerden numuneler alıp akredite laboratuvarlarda analiz ediyor ve analiz sonuçları uygun olmayan ürünlere paketlerinde yer vermiyor. Bakliyat ürünlerini tedarik ettiği üreticileri ve erzak depo alanlarını hijyen ve zararlılarla mücadele kapsamında denetliyor. Ayrıca erzak paketlerindeki tüm bakliyat ürünlerinde de parti bazında pişirme ve entomoloji testi de yapılıyor.