Namaz ile arınmak

Dr. Erkan AYDIN

İslam hem şekil hem de mana dinidir. Namaz dahil bütün ibadetlerde şekillerin sembolize ettiği derin manalar ve hikmetler vardır. Allah Resulü'nün (sas)“gözümün nuru” olarak nitelendirdiği namaz, Allah’a imandan sonra ilk farz kılınan ibadettir. Namaz farzdır, Allah’a karşı bir borcumuzdur fakat namazı sadece borçlu-alacaklı ilişkisi olarak değerlendirmek namaza da kendimize de yapılabilecek en büyük haksızlık olur. Namaza ellerimizi kaldırıp “Allahü Ekber/Allah en büyüktür”diyerek başlarız. Avuç içlerimiz kıbleye, ellerimizin dışı kendimize dönüktür. Adeta kendimiz dahil tüm dünyevî telaşları elimizin tersiyle iter, özümüz ve kalbimizle Allah’a döneriz. Daha sonra ellerimizi yani gönüllerimizi bağlarız. Rükûya varıp madden eğilirken, manen yükseliriz. Secdeye gider, yüzümüzü toprağa sürer, kendimizle yüzleşiriz. Secdeden sonra yeniden ayağa kalkar, diriliriz. Oturuşta “Ettehiyyatü” duasını okurken Allah Resulü'nün (sas) miraçta Allah ile konuşmasını, meleklerin şahitliğini anarız. “Salli-Barik” dualarıyla, İbrahim’in milletinden, Muhammed’in ümmetinden biri olduğumuzu hisseder ve bizim de yangınlarımızı selamete çevirmesi için Allah’a dua ederiz. Allah Resulü (sas) beş vakit namazı evin önünden geçen ve günde beş kere içine girip temizlenilen bir ırmağa benzetiyor. Günde beş kere Allah’ın huzuruna çıkmak ama arınamamak! Allah’ım, bizleri içi boşalmış namazlarla huzuruna gelmekten muhafaza eyle!