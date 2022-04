Nerede o eski Ramazanlar! Peki ne değişti?

Dr. Erkan AYDIN

“Nerede o eski Ramazanlar” sözü her yıl olduğu gibi bu sene de sıkça zikrediliyor. Gerçekten zaman geçtikçe değişen Ramazan mı, yoksa her geçen yıl mübarek ayın rahmetinden uzaklaşan bizler miyiz? Kur'an’ın en son indiği rivayet edilen Maide Sûresi’nin 3. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim ve razı oldum.” Bu ayette Yüce Allah, İslam'ı bizim için bir nimet olarak tanımlarken, nasıl oldu da yaşanabilir, huzur veren, mutluluk kaynağı bir din olan İslam, külfet olarak algılanmaya başlandı? Anlam dünyamız nasıl kirlendi? Nasıl oldu da Allah-Kul arasındaki yakınlaşma vesileleri ve en özel buluşma anları olan ibadetler, sadece ödenmesi gereken borç olarak ifade edilir oldu? Neden Allah-Kul ilişkisi aşk düzleminden borçlu, alacaklı ilişkisine indirgendi? Bu ramazan belki bu sorular üzerine düşünürsek bazı şeyleri düzeltebilir ve iç dünyamızı bütünüyle kuşatan o maneviyatı tekrar yakalayabiliriz. Dünya bir imtihan yeri, İslam ise bu imtihanın kılavuzudur. İslam, hayat veren bir dindir. Yorgun, bitkin yüreklerle yaşanmaz... Gönüllerimizin İslam ile olan bağını yeniden kurmak zorundayız. Gelin bu mübarek Ramazan ayında, Kur'an ve oruç vesilesiyle kalbimizin tozlarını silelim. Her ibadeti, Allah’a en yakın olduğumuz an ve kulluğun zirvesi olarak görmeyi Rabbim nasip eylesin!