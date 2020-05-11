11 Mayıs 2020

610 yılı ramazan ayında Hira mağarasında Cebrail (as), Hz. Peygamber’e (sas) “Oku” emrini ulaştırdı. Peki, Allah Rasulü (sas) neyi okuyacaktı? Ortada bir mushaf yoktu. Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz Hz. Peygamber’in (sav) ümmi olduğunu elbette biliyordu. O zaman okunması gereken neydi? Kuran-ı Kerim’de meleklerin ilk insan ve peygamber Hz. Âdem’e (as), isimleri ve eşyanın hakikatini bildirmesi üzerine secde ettiği anlatılır. Hz. Âdem’den beri gelen bütün vahiylerin ve peygamberlerin temel gayelerinden biri de; insanı kendisi, Rabbi, çevresi, yaratılış gayesi gibi konularda doğru bilgi sahibi yapmaktır. Kuran-ı Kerim pek çok ayette, “Düşünmüyorlar mı?” “Akıl etmiyorlar mı?” “Görmüyorlar mı?” “Bilmiyorlar mı?” buyurarak insanı kendi varlığı, hayat serüveni, tabiat, evren, ahiret ve var oluşa dair tefekküre ve akletmeye davet eder. Okuyacağımız dört kitap: İnsan, Kâinat, Hadisat ve Vahiy.