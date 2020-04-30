Onsuz olmuyor: Su...

30 Nisan 2020

Faruk ŞÜYÜN

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında iftar sofralarından eksik olmayanlardan dördü; pide, zeytin, hurma ve su… Üçünü geçtiğimiz günlerde konuştuk. Bugün sıra, orucumuzu da açtığımız her damlası çok değerli suda. Uzmanlar, Ramazan ayının nispeten uzun günlere gelmesi nedeniyle iftardan sahura kadar aralıklarla 2-2.5 litre su içilmesini öneriyor. Su içmek, faydalı olmasının ötesinde gerekli; vücudumuzun yüzde 75’i sudan oluşuyor. Kalın bağırsaklardan solunum sistemine kadar pek çok sistemin işlevi su sayesinde sağlıklı sürüyor. Sağlık açısından uygun bir suyun kimyasal niteliklerinin belli standartlarda olması, sağlığımız için gerekli olan, Oksijen, Karbondioksit, İyot, Flor, Kalsiyum, Magnezyum, NaCl gibi elementleri içermesi gerekiyor. Corona virüsünün yayılmasını önlemenin en ucuz, kolay ve önemli yollarından birisi, ellerin sabun ve suyla sık sık yıkanması. Su, bu nedenle de çok çok önemli. Ne yazık ki dünyamızın su kaynakları giderek azalıyor. Su sıkıntıları, su kalitesinin ve ekosistemlerinin bozulması ekonomik ve sosyal gelişimi, siyasi istikrarı ve ekosistem bütünlüğünü ciddi biçimde tehdit ediyor. Bunun önlemleri tartışılıyor, hayata geçirilmeye çalışılıyor. Suyun korunması için farkındalık yaratma, hiç gözardı edemeyeceğimiz, üzerinde düşünüp çalışmamız gereken bir uğraş.