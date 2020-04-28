Oruç, bir tekliftir

28 Nisan 2020

Aslında İslam sadece tespit değil, aynı zamanda tekliftir. Allah, bizim yaşadığımız evreni, evren içindeki bu dünyaya neden gönderildiğimizi, bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini ve bu dünyadaki davranışlarımızın sonucuna göre nasıl bir sonun bizi beklediğini tespit ediyor. Tespit ettikten sonra da bize bazı tekliflerde bulunuyor. İşte bu tekliflerden biri de oruçtur. Allah bize Ramazan ayında oruç tutmayı teklif ediyor. Allah bize irade vermiş. Bu irade ile karar verir ve bu irade iman ederiz. İman edip, Allah’ın teklifini kabul ediyor ve Ramazan ayında oruç tutuyoruz. Rasulullah aleyhisselam buyuruyor ki kim Ramazan ayında iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa tüm günahları bağışlanır. Bu teklifi kabul edip etmemek bir tercihtir ve iman meselesidir.