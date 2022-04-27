Özellikle Ramazan'da aman dikkat: Şeker

Faruk ŞÜYÜN

Şeker tüketimi Ramazan’la birlikte daha da önem kazanıyor. Kan şekeri ayarının bozulması, oruç tutanlar için pek çok rahatsızlığa yol açabiliyor. Ramazan’da beslenme düzeni ve fiziksel aktiviteler konusunda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Sağlıklı insanlar için dahi en çok tartışılan ürünlerden birisi şeker ve ortak görüş, çok tüketilmemesi gerektiği. Aksi halde karaciğere zarar vererek metabolizma dengesini bozup “zehre” dönüşebiliyor! Kullandığımız şeker, şeker kamışından veya pancardan elde ediliyor. Ülkemizde kaynağı, şeker pancarı. 7-8 kilosundan 1 kilo şeker çıkıyor. Şekerin tarihi 2500 yıl öncesine gidiyor, ama 19. yüzyıla kadar lüks tüketim ürünü olarak görülmüş… Örneğin, 1309 yılında Londra'da şeker fiyatı çalışanların maaşlarına neredeyse eşitmiş. Şeker ve şeker üretimi, Arapların fethettikleri Kuzey Afrika ve İspanya ile diğer bölgelere onlarla yayılmış... Şeker kamışı tarlalarından çalıştırılan esirlerin dramı ise filmlere, romanlara konu olmuş… Osmanlı sarayında şekerle yapılan limonata, ancak devlet erkânına ikram edilir, şekerle yapılan reçeller ise itibarlı kişilere sunulurmuş. 1747 yılında Alman kimyager Andreas Marggraf bir çeşit pancarda bol miktarda şeker bulunduğunu keşfedip bundan üretilmeye başlandıktan sonra, o güne dek ancak adını duymuş olan sıradan insanlar da şekerle tanışabilmiş.