Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı yapılmayacak

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'nin geleneksel lezzetlerinden pastırma ve sucuğa Ramazan ayında fiyat artışı olmayacağını açıkladı.

Ramazan ayında tüketimi artan gıda ürününün fiyatı için bir çalışma yaptıklarını söyleyen Bağlamış, şöyle devam etti: "2020 yılında sucuk fiyatlarımız perakendede ortalama kilogramı 65 ile 80 lira civarındaydı. 2021 yılında ise perakendede 70 ile 90 lira fiyat aralığına yerleşti. 2020'ye göre sucukta yüzde 20 bir artış söz konusu ama Ramazan ayına özel bir artış yok. Pastırmada ise 2020'de ortalama 130 ile 170 lira aralığında olan fiyat, 2021'de 150-220 lira aralığına yerleşti. Pastırmada da yüzde 20'lik artış var. Ama Ramazan ayına özel bir artış söz konusu değil. Bu, 2020 ile 2021'i kıyasladığımızda ortaya çıkan bir artış. Ramazan ayında hem Kayseri hem diğer illerimizde pastırma ve sucukta perakende satış fiyatında herhangi bir artış yapılmayacak."

e-ticaret satışlarına da değinen Bağlamış, "Pandemi sürecinde e-ticaret platformu üzerinden Kayseri sucuk ve pastırması geçen yıla göre yüzde 10-15 artışla devam etti. Ramazan ayında normal aylara göre yüzde 25 gibi perakende satışlarda artış gözlenebilir" dedi.