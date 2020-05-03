P&G Türkiye desteği 7,5 milyona çıkarıyor

03 Mayıs 2020

P&G, COVID-19 pandemisi sebebiyle zarar gören ailelere destek faaliyetlerini sürdürüyor. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ilk etapta, yurtdışından gelen vatandaşların karantinada kaldığı 26 ildeki 41 KYK yurduna temizlik malzemesi desteği verdiklerini anlattı.

Turnaoğlu, ikinci olarak ise Fairy’nin Türkiye’deki 10’uncu yılına özel, Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) işbirliğiyle geliştirdikleri ‘Boşa Harcama’ projesiyle gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için 50 yeni bağış noktası aktifleştireceklerini, burada da toplam 300 personele eğitim verileceğini açıkladı.

“Yine GKTD aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, temel tüketim maddelerinin olduğu erzak paketlerini göndereceğiz. Gelir kaybına uğramış ihtiyaç sahibi ailelere, Kızılay işbirliğiyle bugüne kadar yaptığımız 1,5 milyonluk ürün bağışına ek, olarak 3 milyon TL'lik ayrı bir ürün bağış paketi daha sağlayacağız" diyen Turnaoğlu, böylelikle toplamda 7,5 milyon liralık destek sağlamış olacaklarını ifade etti.