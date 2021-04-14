P&G’den ihtiyaç sahibi 2 bin aileye market çeki yardımı

Bünyesinde Fairy, Ariel, Prima, Orkid, İpana gibi markaların barındıran küresel temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketi Procter & Gamble (P&G), hayata geçirdiği desteklere bir yenisini ekledi.

Bu Ramazan’da Kızılay rehberliğinde belirlenen yaklaşık 2 bin aileye 400 liralık market çeki dağıtacak olan şirket, toplam miktarı yaklaşık 800 bin TL’yi bulan destekle 16 ilden binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyor. Kızılay aracılığıyla dağıtılacak çekler, A101 marketlerde kullanılabilecek.

5 bin kişiye de Hijyen Paketi gönderecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre P&G, ihtiyaç sahiplerinin günlük market alışverişlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği bu desteğe ek olarak 5 bin aileye de ‘Umut 2020 Hijyen Paketi’ bağışında bulunacak. P&G geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde hijyen ihtiyacının artmasıyla vatandaşlara destek olmak için tam 40 bin kişiye içinde P&G ev bakım ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu hijyen paketi göndermişti.

Açıklamaya göre, P&G’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği bu destek, şirketin global olarak başlattığı “LeadWithLove” (SevgiyleLiderlikEt) kampanyasının Türkiye’deki bir adımını temsil ediyor. P&G’nin bu “İyilik Hareketleri”, 2021 yılının; toplum, eşitlik ve gezegenimiz adına daha fazlasını ve daha iyisini başarma amacıyla bir araya geldiği bir yıl olması amacıyla bir eylem çağrısı niteliği taşıyor. Avrupa’da duyurulan bu kampanya çerçevesinde ek fonla desteklenen P&G Türkiye ise “Umutla Yarına” diyerek iyilik hareketlerini yıl boyunca devam ettirecek.

Son 1 yılda 10 milyon liralık destek sağladı

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, bu kampanyalarıyla birlikte toplumun tümünde kalıcı ve olumlu etkiler bırakacakları 2.021 İyilik Hareketi’ni tüm dünyada gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

P&G olarak küresel erişimlerini ve güçlerini iyilik için kullanmak istediklerini kaydeden Turnaoğlu, "Bu kapsamda COVID-19'un başından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli desteklerde bulunuyor, projeler gerçekleştiriyoruz. 'Umutla Yarına' diyerek attığımız bu adımlarımızın bir yenisini de dayanışmanın en çok hissedildiği Ramazan ayının hemen öncesinde duyuruyoruz." dedi.

Son 1 yılda topluma değer katan projeleriyle yaklaşık 10 milyon liralık destek sağladıklarını bildiren Turnaoğlu, “P&G Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi, içinde bulunduğumuz böylesine özel dönemlerde ve elbette gelecekte de ürünlerimizle ve fayda projelerimizle topluma katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.