PTT'den Ramazan Bayramı'na özel yüzde 25 indirim
PTT, Ramazan Bayramı için tüm müşterileri için bir kampanya hazırladı.
PTT AŞ, Ramazan Bayramı için tüm müşterileri için bir kampanya hazırladı.
Kampanya kapsamında müşteriler, 15- 22 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.
Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Ramazan Bayramı’na özel 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.