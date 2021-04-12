  1. Dünya Gazetesi
  2. Ramazan
  3. Ramazan ayı başlıyor: İlk sahur bu gece
Takip Et

Ramazan ayı başlıyor: İlk sahur bu gece

Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da COVID-19 gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı tedbirler nedeniyle evlerde kılınacak.

Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

Yarın, ilk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de açılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.05'te İzmir'de olacak, son iftar ise saat 19.59'da Edirne'de yapılacak.

İlk gün Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

 

Ramazan genelgesi: İftar çadırlarına izin yokRamazan genelgesi: İftar çadırlarına izin yokGündem

 