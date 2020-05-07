Ramazan çoşkusu Dijital Feshane'de

07 Mayıs 2020

Domain, hosting, sunucu, SSL, marka tescil hizmetleri sunan İsimtescil.net, geleneksel Feshane etkinliklerini dijital platforma taşıdı.

Ramazan ayı ve bayramı boyunca eğlenceli oyunların, sürpriz hediyelerin, kampanyaların ve indirimlerin ziyaretçilerle buluşacağı etkinlikler, 27 Mayıs’a kadar feshane.isimtescil. net üzerinden devam edecek. Dijital Feshane dedektiflik meraklılarını eğlendiriyor. Ziyaretçiler, https://blog.isimtescil. net sayfasındaki gizli linki buluyor, formu dolduruyor ve çekilişe katılmaya hak kazanıyor. Her hafta beş kişiye içi dolu İsimtescil çantası kazandıran oyunun galipleri Cuma günleri saat 11.00’da İsimtescil.net’in kurumsal Instagram hesabında canlı yayında yapılan çekilişle açıklanıyor. Çekilişe katılma şansı 27 Mayıs’a kadar devam ediyor. Dijital Feshane, oyunlar dışında ziyaretçilere İsimtescil.net’in Ramazan’a özel kampanyalarını sunuyor. Domain, hosting, sunucu, marka ve yeni üyelere özel avantajlı paketler kupon kodları ile anında satın alınabiliyor.