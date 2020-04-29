Ramazan, hurma zamanı

29 Nisan 2020

Faruk ŞÜYÜN

İftar sofralarında orucumuzu açtığımız, sonrasında bir dahaki Ramazan’a kadar pek hatırlamadığımız bir meyve hurma… Oysa son derece besleyici ve lezzetli. A vitamini, magnezyum, selenyum gibi vücut işlevlerinin sağlıklı sürdürülmesi için gerekli elementleri barındırıyor; protein açısından da zengin. Bu yüzden yalnızca hurma yiyerek yaşamak mümkün. 100 gramında 270 kalori bulunuyor.

Kuran-ı Kerim’de birçok ayette geçen hurmanın 99 türü olduğu söyleniyor. Türk hacıların Medine’den aldıkları çeşidi ise mebrum denilen tür… Yetiştiği palmiye ağaçları bir dişi, bir erkek yan yana dikiliyor ki verim alınabilsin… Meyve verebilmesi için insan eliyle döllenme yapılması gerekiyor. Erkek hurma ağacından alınan polenler, dişiye koyulup sarılıyor. Hurmanın çekirdeği de faydalı. Ondan üretilen sabun, mantar tedavisinde veya mikrop kırıcı olarak kullanıyor. Hiçbir şey yapılmayıp da öğütülerek hayvanlara verildiğinde örneğin tavuklar, çok daha sağlıklı gelişiyor. Hurmanın simgesel değeri de var: Antik Çağ'da, eski Yunan ve Roma'da hayat sembolü olarak görülen ağaç, eski Mısırlıların kutsal işaretlerinden birisiydi. Günümüzde birçok toplum hâlâ onu zaferin simgesi sayıyor. Turnuva ya da yarışmalarda, örneğin Cannes Film Festivali'nde, kazanana palmiye dalı şeklinde bir ödül veriliyor…