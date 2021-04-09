Ramazan kolisi online

Selenay YAĞCI

Pandemi dönemindeki ikinci Ramazan ayı yaklaşırken, markalar, dijital hayır ve iyilik için harekete geçti. Trendyol, HepsiBurada gibi şirketler, ramazan ayında dijital bağış kampanyalarına dikkat çekerken, ramazanın vazgeçilmezlerinden gıda kolileri de dijitale taşınıyor. Facebook ise Ramazan ruhunu online yaşatacak. Pandemi öncesinde çeklere doğru kayan sektörde, online marketler de işe dahil oldu. Bu yıl, hayırseverler, yüzde 50 çek, yüzde 50 koli tercih edecek. Online satışlarda ise yüzde 50’den fazla artış bekleniyor. Trendyol, Türk Kızılay iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için Ramazan’da ‘İyilik Vakti’ hareketini başlattı. İlk bağışı yapan Trendyol, iyilik hareketine özel hazırlanan temel gıda paketlerini, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverlere sunuyor. İyilik hareketine katılmak isteyen yardımseverler Trendyol üzerinden, Ramazan ayı boyunca tek tıkla paketleri satın alarak yardımda bulunabilecek.

Hepsiburada, Türkiye’nin her bölgesinden il valilikleri koordinasyonuyla Ramazan ayına özel dayanışma seferberliğini bu yıl da başlattı. Müşterileri de yüzde 30’unun Hepsiburada’nın karşılandığı ödediği Ramazan Dayanışma Paketleri’nden satın alarak seferberliğe destek olabilecek. Ayrıca, satın alınan paketlerin Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tüm lojistik ve kargo süreçleri Hepsiburada ve valiliklerce üstleniliyor.

Türklerin yüzde 77’si Ramazan’da iletişim için teknoloji kullandı

Facebook, Ramazan ayı boyunca insanları Facebook platformları üzerinden iyilik yapmaya ve bunu paylaşmaya teşvik eden global #Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyasını hayata geçiriyor. Ramazan’a özel tüm dünyada kullanıma sunulacak yeni özellikler arasında Facebook Messenger’da Artırılmış Gerçeklik arka planları, Messenger ve Instagram çıkartmalarına ek olarak Murat Kalkavan’ın illüstrasyonlarından oluşan WhatsApp çıkartmaları bulunuyor.

Türkiye’deki insanların yüzde 77’sinin geçen Ramazan’da başkalarıyla iletişime geçmek için teknolojiyi daha fazla kullandığını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Ramazan ayında, Facebook olarak insanlara Ramazan’ın ruhunu devam ettirebileceğimizi, yaratıcı yollarla geleneklerimizi canlı tutabileceğimizi ve bu zor zamanlarda birbirimize umut verebileceğimizi göstermek istiyoruz” dedi.

‘Dijital Erzak’

Momento’nun Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, “Dijital Erzak uygulamasını geçen yıl hayata geçirdik. Bu yıl Ramazan ayında Dijital Erzak uygulamasına talep geçen yıla kıyasla 4 kat arttı. Bu ilginin önümüzdeki dönemde de katlanarak süreceğini öngörüyoruz” dedi.

Koli fiyatları yüzde 15 arttı

Bu yıl koli fiyatlarının enfl asyona eş değer arttığını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, geçen yıla göre yüzde 15 artış yaşandığını ifade etti. Fiyatların 60 TL’den başlayıp 200 TL’ye kadar çıkabildiğini anlatan Düzgün, “Fiyat ürünlerin markası ya da gramajına göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl kupon-koli tercihinin yüzde 50-50 olarak şekilleniyor. Anadolu’da hem kupon hem de koli verilirken büyükşehirlerde koliler daha ağırlık kazanıyor. Kuponda teması aza indirmek amacıyla bazı şirketler marketlerle anlaşarak çalışanlarına dijital kod gönderiyor. Bu kodlarla alışveriş yapabiliyor” diye konuştu.

“Online satışlarda iki kat artış bekliyoruz”

Migros, ramazan kolilerini hem mağazalarımızdan hem de Sanal Market’ten satışa sunuyor. Kolilerin yaklaşık yüzde 30’unun Migros Sanal Market üzerinden satılacağını öngören şirket yetkilileri, geçen yıl bu oranın yüzde 15’lerde olduğunu, pandemi etkisiyle bu yıl iki kat artış beklediklerini ifade etti. Kızılay iş birliğinde geçen yıl başlattığı ‘İyilik Hareketi’ ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenler için de bir seçenek sunuyor. İyilik Kartları ile bağış yapılabiliyor. Ayrıca tutarın yüzde 5’i kadar Migros’tan da iyilik katkısı ekleniyor.

Kısa mesajla ‘sanal çek’

A101 de tüketicilerine 50, 100, 150, 200 liralık hediye çekleri sunuyor. A101’in hediye çekleri hem marketten alınabiliyor hem de kısa mesaj ile sanal çek şeklinde telefona yönlendirilebiliyor.

Bu yıl tercih orta boy!

Avansas.com, Türkiye’nin 81 ilinde 2 binin üzerinde tüketiciyle gerçekleştirildiği araştırmaya göre, tüketicilerin bu yılki Ramazan kolisi tercihi orta boy olacak. Araştırmaya katılan iş yeri sahiplerinin yüzde 35’i Ramazan kolisi yardımı yapmayı planlarken, yüzde 53’ü hazır koli tercih edeceğini aktardı. Ramazan kolisi için bu yıl ayıracağı ortalama bütçenin 75 TL olduğunu belirten katılımcıların öncelikli tercih kriteri ise koli içerisinde yer alan ürünlerin bilindik markalardan oluşması. İşyerlerinin yüzde 71’i koli içerisinde yer alan ürünlerin bu özelliklerde olması gerektiğini düşünüyor.