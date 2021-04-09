Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını duyurdu. Hicri takvime göre belirlenen ve her sene miladi takvime göre 11 gün öne gelen Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan'da başlayacak.

13 Nisan'da başlayan oruç günleri 12 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak. Oruç sürecinin ardından ise 13, 14, 15 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı kutlanacak.

Bu yıl Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan nedir?

Ramazan, oruç tutulan ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın şartlarından biridir. Aynı zamanda müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir ve her yıl Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir.