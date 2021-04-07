Ramazan paketleri dijitalleşti, talep katlandı

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma iş hayatına giderek yerleşirken, çalışanlara Ramazan ayında erzak yardımı yapmak isteyen şirketler artık inovatif çözümleri tercih ediyor. Teknolojik alt yapısı ile esnek yan haklar ve ödüllendirme projelerinde yeni nesil çözümler sunan Momento’nun Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, “Dijital Erzak uygulamasını geçen yıl hayata geçirdik. Bu yıl Ramazan ayında Dijital Erzak uygulamasına talep geçen yıla kıyasla 4 kat arttı. Bu ilginin önümüzdeki dönemde de katlanarak süreceğini öngörüyoruz” dedi.

Yüzde 39'luk maliyet avantajı

2020 yılında şirketlerin yıl genelinde toplam 24 bin 679 çalışanı için dijital erzak yardımında bulunduğunu belirten Zeynep Dağlı Kastro, sözlerine şöyle devam etti: “Dijital erzak şirketlerin hediye çeki veya erzak kolisi gönderimi gibi operasyonel işler ile uğraşmasına son veriyor. Fiziksel teması ortadan kaldıran bu uygulama ile çalışanlar sunulan portal üzerinden marketten giyime, elektronikten çocuk ürününe kadar pek çok markadan online kod ile temassız ve hızlı bir şekilde, kendi ürünlerini seçerek satın alımlar yapabiliyor. Tüm bunların yanında erzak yardımını nakit olarak yapmak yerine Momento ile yapması durumunda şirketler ayni yardım statüsündeki hizmetlerimiz sayesinde yüzde 39'a varan maliyet avantajından yararlanma fırsatını yakalayabiliyor.”

Öte yandan pandemi ile birlikte şirketlerin ve çalışanların uzaktan, temassız ve dijital ödüllendirme çözümlerini tercih ettiklerini ifade eden Kastro, “Momento mobil uygulamamızın güncel versiyonunu çalışanlarla buluşturduk ve kullanıcılardan büyük ilgi gördük. Anlık kullanıcı dataları incelendiğinde çalışanlarıün web üzerinden portal kullanımının 3-4 katı kadar uygulama kullanımını tercih ettiklerini gözlemledik” diye konuştu.