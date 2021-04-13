Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu süreçte en çok merak edilenlerin başında ise Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ramazan pidesi fiyatları oldu. Vatandaşlar ramazan pidesi fiyatları konusunda yapılacak açıklamaları merakla takip ederken, beklenen açıklamayı İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu yaptı.

İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı

Yapılan açıklama ile bu yıl Ramazan ayında satılacak pide fiyatları belili oldu. Buna göre, 365 gram sade ramazan pidesi fiyatı 4 lira olarak belirlenirken, 365 gram susamlı ramazan pidesi fiyatı ise 5 lira olarak belirlendi.

İstanbul Fırıncılar Odası tarafından ramazan pidesi fiyatına ilişkin teklifi değerlendiren İstanbuk Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, 2021 yılında kentteki tüm fırınlarda bu fiyatların geçerli olacağını açıkladı.

2020 yılının Ramazan ayında satılan 365 gram ramazan pidesi fiyatı 3 lira, 365 gram susamlı ramazan pidesi fiyatı ise 3,5 liraydı.

Halk Ekmek ramazan pidesi fiyatını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından satılacak ramazan pidesi fiyatını Twitter'dan paylaştı.

İmamoğlu, "Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da ramazan pidesi fiyatı 3 TL

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ankara'da ramazan pidesi fiyatı konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Ankara'da 275 gram ramazan pidesi fiyatının 3 lira olacağı duyuruldu.

Türkiye Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL. civarında gerçekleşecektir. Örneğin, Ankara 275 Gr. Pide 3.00 TL, Antalya ve İzmir’de 250 Gr. Pide 3.00TL, İstanbul’da 365 gr. Pide 4.00 TL,Sakarya ve Kocaeli’de 370 gr Pide 4.00 TL iken Trabzon’da ise 500 gr. Pide 5.00 TL’den satışa sunulacaktır." denildi.