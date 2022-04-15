Ramazan sofralarında çıtır çıtır: Börek

Faruk ŞÜYÜN

Sahur sofralarımızda mutlaka börek olurdu. Mevsimine göre yanında komposto veya hoşafla yediğimiz böreğin kıymalısını da peynirlisini de ıspanaklısını da çok severdim. Çıtır çıtır olurdu annemin sobanın üzerinde çevire çevire pişirdiği börekler. Un, su, tuz ve yumurta ile karılan harçla hamur yapmak kolay gibi gözükürdü ama onu hakkıyla açmak, içine koyulan malzemenin kalitesi, pişirme gibi aşamaları ustalık gerektirirdi. Ve annem, bunu iyi yapardı. Zaten meraklılar, börekleri hamurdan elle açıyor, yani hazır yufkalar onları mutlu etmiyor. Yufkadan yapılan lezzetlere asırlardır börek deniliyor. Bazı sözlüklerde Türkçe burmaktan kaynaklandığı ifade edilmekte. Ayfer Yavi’nin “Bir Dünya Börek” kitabı kaç gündür elimde. Leğen böreği, tülbent böreği, Arnavut böreği, kapak böreği, su börekleri, keteler, boyoz, empanada, samosa, çin mantısı, çiğ börek, mizitropides, esfirras, khuushuur, pierogi, baklava, Laz böreği, perçem tatlısı dahil 337 tarif yer alıyor. İsimler sizi şaşırtmasın çünkü böreklerin bazıları içine koyulan malzemeye göre bazıları şekillerine ve dış malzemelerine göre adlandırılıyor; yapanlara veya yöresine göre isimlendirilenler de var. Ve unutmayalım ki börek, mutfağımızı dünyada temsil edebilecek özgün lezzetlerimizden birisi. Yorumlanmaya son derece uygun, dünya sofralarına açılmayı hak ediyor.