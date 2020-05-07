Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden komposto

07 Mayıs 2020

Faruk ŞÜYÜN

Serinletici özelliğinin yanı sıra, bağırsak ve sindirim sistemi hareketlerine yardımcı olan kompostolar ve hoşaflar Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezlerinden. Osmanlı’dan bugüne börek, pilav gibi yemeklerin yanında veya arkasında yazsa içtiğimiz kompostoları, kışsa yudumladığımız hoşafları pişirmenin, bu güzel âdeti sürdürmenin zamanı. Hem susuzluğu gidermesi, hem serinleticiliği, hem kan şekerini yükseltmesi, hem de sindirim sistemini harekete geçirmesi özellikleri ile oruç günlerinde sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında olmalılar. Elma, kayısı, vişne gibi su içeriği az meyveler komposto için daha uygundur. Çilek bugünlerde yeni yeni çıkıyor, kompostosu harika olacaktır, kurutulmuş meyvelerle pişirilen hoşafa tercih etmeliyiz. Çilek kompostosu tarifi ile yazımızı noktalayalım. Bol suda yıkanmış ve suyu süzülmüş 500 gram çilek, 5 bardak su, 1 bardak toz şeker. Kuru üzüm ya da kayısı gibi şeker miktarı yüksek meyve hoşaflarına şeker konmayabilirse de, çilek kompostosuna koymakta fayda var. Şekerli suyu tencerede ısıtalım, ikiye bölünmüş çilekleri şeker erimeye başlayınca tencereye atalım. 5-10 dakika çilekler yumuşayana kadar pişirelim. Meyveler dağılmadan ocaktan indirelim. Soğuması için bekleyip buzdolabına kaldıralım, yemekte soğuk servis yapalım..