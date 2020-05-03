Ramazan: Verme zamanı

03 Mayıs 2020

Ramazan, Kur’an ve oruç ayı ama aynı zamanda infak ayı yani verme zamanı. Ekonomik olarak çoğumuzun sıkıntılar yaşadığı bu dönemde, toplumsal dayanışma için infak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu Ramazan ayında doğru soruları sormamız gerekiyor. “Oruç tutuyor musun, namaz kılıyor musun” Allah’ın soracağı sorular. Bize düşen “Bir ihtiyacın var mı, karnın tok mu, işyerleri kapandı, kiranı ödeyebiliyor musun” diyebilmek. Kul olduğumuzu unutmadan, haşa kendimizi Allah’ın yerine koymadan Ramazan’ın daha da rahmet iklimine dönmesine katkı sağlayabiliriz. Allah Rasulü (SAV) çok cömertti. Şairler onu cömertlikte bulutlara benzetirdi. Şair Lebid, bu benzetmeyi yetersiz buldu ve şöyle dedi “Kim seni överken bulutlarla mukayese ederse hata eder. Çünkü bulutlar verirken ağlar, sen verirken gülersin ya Rasulullah!”