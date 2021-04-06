Ramazan yaklaştı, memleketten gelen kargolarda zirve bekleniyor

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ancak pandemi nedeniyle bu yıl restoranlar kapalı olacağı için iftarlar ve sahurlar evde yapılacak. Bunun da etkisiyle her yıl Ramazan’da temel gıda ürünlerine artan talebin bu yıl daha da artması bekleniyor. Özellikle online gıda alışverişlerinin arttığı bu Ramazan öncesinde akrabalar tarafından memleketten gönderilen gıda ürünleri içerikli kargolarda da zirve öngörülüyor.

Ramazan öncesi dönemlerde kargo firmalarının yöresel ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak için çalıştığını söyleyen Aras Holding Taşıma Grup Başkanı Recep Demir, Ramazan ayında temel gıda satışının yüzde 60 arttığını bildirdi. Türkiye genelinde yıllık gıda alışverişinin yüzde 25'inin Ramazan ayında gerçekleştiğini belirten Demir, "Gerek artan bu tüketim ve gerekse pandemi kısıtlamaları sebebiyle, lojistik sektörü Ramazan ayında da özellikle temel tüketim ürünlerinin raflarda yer alması için, büyük sorumluluk almaktadır.” dedi.

E-ticarete ilgi büyük

Aras Holding’in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz’in de bu dönemde iş yükünün arttığını kaydeden Demir, "Jetizz normal e-ticaret sevkiyatlarının tüketicilere ulaştırılması hizmeti yanı sıra, marketlerin e-ticaret siparişlerinin aynı gün içinde tüketicilere ulaştırılması hizmetini de başlattık. Ramazan ayında memleketten özel gıda sevkiyatları hiç olmadığı kadar fazla gerçekleşiyor. İnsanlarımız kurulan Ramazan sofralarında bildikleri özel tatları, o gıdanın memleketinden sipariş edip tüketmeyi tercih ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Bu dönemde, özellikle kuru gıda, bakliyat ve Ramazan kolisi gönderi oranlarında artış olduğunu vurgulayan Demir, kuru gıda sevkiyatlarına uygun alt yapılarını olduğunu ve sorunsuz, sağlıklı bir şekilde teslimat yaptıklarını söyledi.