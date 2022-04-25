Ramazan'da dikkatli tüketilmeli: Baharat

Faruk ŞÜYÜN

Ramazan ayı boyunca gün içinde susuzluk yaşamamak için yiyeceklerdeki tuz ve baharat oranına dikkat etmek; özellikle acıdan ve baharattan uzak durmak gerekiyor. Çünkü baharat, sindirimi hızlandırıyor ve daha çabuk acıktırıyor. Ancak, yılın diğer zamanlarında Baharat Yolu üzerindeki ülkemizde mutfakların vazgeçilmezlerinden. Çorbalardan tatlılara her türlü yiyecek ve yemekte, özellikle de kebap ve köftelerde kullanılıyor. Baharatlı şerbet ve şurupları, kakuleli kahveyi de unutmamak gerekiyor. Baharat hem lezzetli hem de şifalı. Etli yemeklere defne, sütlü tatlılara tarçın ve karanfil koyuluyor ki, zararlı bakteriler üremesin. Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı. Manisa’nın meşhur mesir macununda 40 çeşidi bulunuyor. Her baharatın bir katılış biçimi söz konusu: Kısa sürede pişen yemeklere önce konuluyor; eğer tazesiyse söz konusu, piştikten sonra ekleniyor. Çeşit çeşit baharat var: Kara ve kırmızı turp gibi kökler; zencefil, tarçın gibi gövdeler; nane, kekik, maydanoz, defne gibi yapraklar; mutfak soğanı, sarımsak gibi soğan yapısındakiler; karanfil gibi çiçekler; kimyon, anason, karabiber, kırmızı biber, vanilya gibi meyveler; hardal, küçük Hindistan cevizi gibi tohumlar... Dikkat baharatın karanlık, kuru ve serin yerde hava almayacak şekilde kapatılmış cam kaplarda saklanması gerekiyor.