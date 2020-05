Ramazan'da et ürünlerine dikkat

20 Mayıs 2020

Osman ŞİŞKO/SAMSUN

Etaş İşletme Müdürü Arif Üyük, Ramazan ayında ve bayramda sıklıkla tüketilen et ürünlerinde Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı hileli ürünlere vatandaşın dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Et ürünlerinde sahteciliğin çok yaygın olduğunu belirten Üyük, “Biz Etaş olarak, üretici firmayız ve aracı kullanmadan doğrudan halka satış gerçekleştiriyoruz. Bizde 500 gram yüzde yüz dana sucuk 17 liradan satılıyor, aynı standartlardaki başka bir sucuğun piyasada 24 lira civarında olması gerekir. Sucukta yüzde 100 dana eti kullanırken pastırmada antrikot ve biftek kısmını kullanıyoruz. Özellikle Ramazan ayında vatandaşlardan pastırmamıza oldukça fazla talep geliyor” diye konuştu. 1998’de Amasya’da kurulduklarını ve 2009’da Amasya’da 16 bin metre kare alan üzerine 4 katlı modern mezbahane ve et entegre tesisini hizmete aldıklarını belirten Arif Üyük, tesislerde ayda 3 bin adet büyükbaş hayvan kesimi yapıldığını ifade etti. Üyük, Merzifon’da da ayrıca sucuk, pastırma ve kavurma üretimi yapan bir fabrikaları olduğunu aktardı.