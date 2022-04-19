Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden: Pastırma

Faruk ŞÜYÜN

Ramazan’la birlikte iftar sofralarında sıkça rastladığımız lezzetlerden birisi de pastırma. Fiyatı yüksek olduğundan sık tüketemediğimiz pastırmayı Ramazan nedeniyle “para kıyıp” 100 gram dahi olsa almıyor muyuz? Çocukluğumda babam öyle yapardı… Antrkottan yapılmış, üzerinde yağ damarları bulunanını tercih ederdi. Mezeci, satırıyla incecik iki dilim keser, tadım için birini bana, diğerini babama uzatırdı. O harika lezzet bitmesin diye neredeyse eme eme yerdim. Pastırmayı Anadolu’ya, Orta Asya Türkleri'nin eyerlerinin altındaki özel cepli torbalara koydukları tuzlanıp kurutulmuş etleri kalçalarıyla bastıra bastıra yumuşatarak getirdikleri, bu nedenle adının da bu “bastırma” eyleminden geldiği söyleniyor. Geleneksel üretimde tuzlanan et, yine geleneksel usullerde asılarak kurutuluyor. Burada mesele faydalı olarak adlandırılabilecek mikroorganizmaların çoğalması için gerekli koşulların sağlanması. Bu nedenle rüzgâr çok önemli. Çünkü, fermantasyon sporlarını o taşıyor. Böylelikle mayalanma süreci çok daha iyi gerçekleşiyor. Kayseri’de Karpuzatan mevkiinin, Kastamonu’da Ilgaz’ın rüzgârları ideal. Buy otu, sarımsak ve kırmızı biberden oluşan çemen, mikroorganizmaların seçimini özelleştiriyor hem tat hem koku katıyor hem de kurumayı engelliyor. Tabii unutmayalım ki kokusu insanın bütün dokularına âdeta işliyor ve geçmesi zaman alıyor.