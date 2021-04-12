Reis Gıda'dan Ramazan'a özel 'Paylaşmaya Niyetliyiz' projesi

Reis Gıda, Ramazan'a özel özel sosyal medya üzerinden "Paylaşmaya Niyetliyiz" adlı proje başlattı. Proje kapsamında Ramazan boyunca "#paylaşmayaniyetliyiz" etiketiyle sosyal medya kullanıcılarından, kendi hesapları üzerinden boş tabak fotoğrafı paylaşılması istenirken, paylaşılan boş tabak sayısınca ihtiyaç sahibine ulaşılacak.

"Paylaşmaya Niyetliyiz" projesini birçok resmi yardım kuruluşuyla iş birliği içinde yürüttüklerini söyleyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının içimizde yaşattığı o paylaşma duygusunu en samimi şekilde #paylaşmayaniyetliyiz çağrısıyla vermeye çalışacağız. Projemizin filminde ‘Ramazan sesleriyle güzel en çokta birbirimizin sesi olabiliyorsak güzel’ diyerek ‘komşun aç yatarken tok uyumak olmaz’ duyarlılığını yaşatmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de komşularımızın kapısını çalamıyoruz belki ancak biz sizler adına onlara umut olmak için paylaşılan boş tabak sayısınca resmi yardım kuruluşlarıyla ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Her eve birlikte ses olmaya gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.