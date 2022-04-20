Sabır, bekleyiş değil aksine mücadeledir!

Dr. Erkan AYDIN

Yüce Rabbimiz "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara, 155)" buyuruyor. Dünya hayatı bir imtihandır, bazen varlıkla bazen darlıkla veririz sınavımızı. Bu sınavı geçebilmenin yolu ise sabretmekten geçer. Sabır denince genelde başa gelen sıkıntılara karşı bir şey yapmadan sessiz kalmak ve katlanmak anlaşılır. Oysa ki Kur’an’a göre sabır, insanın haklı ve doğru çabalarını inanç ve kararlılıkla sürdürmesi, karşısına çıkan zorluk ve olumsuzlukları cesaret ve metanetle aşabilmesidir. Sabır, “mücadele” demektir, yaşanılan sıkıntılardan elden geldiğince uzaklaşmak adına çabalamaktır. Bela ve musibetlere karşı direnç göstermek, bir müslümanın hayatı boyunca en çok ihtiyaç duyduğu erdemlerden biridir. Hz. Mevlânâ, Mesnevi’de bir buğday tanesinin serüveninden yola çıkarak sabrı şöyle özetlemiştir: Bir buğdayın insana gıda ve kuvvet, dizlerine derman, gözlerine nur ve beslenme kaynağı olabilmesi için onun toprağın bağrına gömülmesi, toprakla mücadele ede ede filizlenip gelişmesi, sonra biçilip harmanda dövülmesi, samandan ayrılıp değirmende öğütülmesi, teknelerde yoğrulup hamur haline getirilmesi, fırınlara atılıp ateşte pişirilmesi, sonra dişlerle bir kere daha parçalanıp mideye gönderilmesi gerekir. Bunun gibi, insanın insanlığa yükselip bir işe yarar hale gelmesi için de onun çeşitli zorluklardan geçirilerek birçok defa elenmesi, elenip özünü bulması gereklidir.