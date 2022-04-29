Sevmeyeni var mı? Çikolata

Faruk ŞÜYÜN

Ramazan Bayramı’na üç gün kaldı. Bir kez daha bayram coşkusu yaşayacağız. Geleneklerimize uyarak büyüklerimize, sevdiklerimize giderken hediye olarak şeker veya çikolata alacak; bizi ziyarete gelenlere de ikram edeceğiz. Zaten çikolata yerken mutlu olmayan var mı? Ama ne yazık ki çabuk bitiyor (!) belki de damak zevklerinin en kısası!.. Çikolatanın yapıldığı kakao ağacının çekirdeği 400’ün üzerinde değişik aroma taşıyabilme özelliğiyle tabiatta en fazla koku ve lezzet barındıran bitki. Aromayı veren fl avonoidler özellikle kalp-damar sağlığına yönelik olumlu etkiler sağlıyor. Çikolatanın tarihi, pek çok kaynakta Azteklere dayandırılıyor. Önceleri İspanyolların Yeni Dünya’dan alıp Eski Kıta’ya getirdiği bir “içecek” çikolata. Orta Amerika’da Azteklerden daha köklü bir geçmişe sahip. Mayalar, onu günümüzün meşrubatlarına benzer bir hâle getirmek üzere ar-ge (!) çalışmaları bile yapmışlar; “birlikte çikolata içmek” bir sosyalleşme gereğine dönüşmüş. 17. yüzyılın başlarında doktorlar ilaç olarak tavsiye ediyorlarmış. 1909 yılında Nestlé’nin Karaköy’de ilk satış ofisinin açılmasıyla ülkemizde de çikolata satılmaya başlanmış. 1927’de İstanbul Feriköy’de ilk çikolata fabrikası kurulmuş. O yıldan beri çok güzel çikolatalar yapılıyor, keyifl e tüketiyoruz. Ancak, aşırı yememeli, bitterini ve kalitelisini tercih etmeliyiz.