Şifa kaynağı çorba

04 Mayıs 2020

Faruk ŞÜYÜN

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden birisi de çorba. Çünkü tok tutuyor, sindirim sistemini rahatlatıyor hem de oruç tutanlardaki su kaybını gideriyor. Ben, çorbanın 4 mevsim içilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin hatıralarında annelerimizin yaptığı “şifa niyetine” içtiğimiz dumanı tüten sıcacık bir çorba mutlaka vardır. Kesin olan, çorbanın içinde bulundurdukları nedeniyle beslenmenin ana unsurlarından birisi olması. Öncelikle iyi bir çorbanın lezzetini ve sağlıklılığını artıran kemik suyu ile pişirilmesi. Sonrasında içine koyduğumuz malzemeler o kadar çeşitli ki: Sebzeler, tahıllar, et kullanarak çok geniş bir yelpazede çorbalar yapabiliyoruz. Farklı mevsimlerin kurutulmuş ürünleri de tarhanada olduğu gibi içinde yer alabiliyor ki, bu da dengeli biçimde beslenmemizi sağlıyor. Ancak, “hemencecik bir çorba kaynatayım!” diye bir şey yok. Et suyunu hazırlamak bile neredeyse 6 saati buluyor. Bu et suyunu dondurup saklayabilsek de içine koyduğumuz malzemeleri kısık ateşte pişirmemiz gerektiğinden yine epey süre alıyor çorba hazırlamamız. Sonuçta sofraya ana yemek yerine dahi geçebilecek sağlıklı bir lezzet geliyor. Yanında bir dilim limonla içersek, grip gibi hastalıkların iyileşmesinde de olumlu katkı sağladığı biliniyor. Yani, şimdi, tam çorba zamanı...