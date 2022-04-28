Şifalı bir yalnızlık: İtikaf

“Oruç ruhu diriltir. Duygu, düşünce, dil bu ruh dirilişinden paylarını alır. Oruç ruhu diriltirken onun bütün kuvvetlerini de diriltmiştir.”

Benliğimizin farkına vardığımız bu mübarek Ramazan ayında toplum birliği, ruh diriliği ve bilhassa kalbimize bir dönüş olan İtikâf, kendine dönmek, kendini yeniden hatırlamaktır. Kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen bu fanî dünyanın lezzetini alır. Bir nevî ahirete kapı aralamaktır. Bedenin dünyadayken ruhun başka bir alemde olmasıdır. Modern çağda hayranlık uyandıran “evren ötesi” olarak adlandırdığımız “Metaverse”ün bizatihi kendisidir. Bedenin şöleni oruçtur; ruhun şöleni itikâf’tır. İtikâf günleri ilerledikçe dünya nuranî bir çehre kazanır. Dünya, dünya olmaktan çıkar ve içimizdeki bir yankıya dönüşür. Artık sen dünyada değil, dünya senin içinde yaşar. Ruhun, dünyadaki tüm fanî şeylerden uzaklaşıp bakî olana, Rabbine, özüne döner. Dünya hayatından uzaklaşma, arınma yokluk değil aksine varoluştur. Şifalı bir yalnızlıktır. Fikren dünyayı terk ederken yepyeni bir dünya ile selamlaşmaktır.

İbadet ve kulluğun derinlemesine idrak edildiği ve mübarek Leyl-i Kadir’in kıymetini akletmek adına nefsimize bu “detoks”u sunalım. Kadimde kendimize dönelim, günümüzde arınalım, ebediyete doğru sevabına nail olalım inşallah.