Sofralarınızda kuru meyvelere yer açın

COVID-19 pandemisiyle birlikte yaşam tarzları, alışkanlıklar değişti ve dönüştü. Daha izole bir yaşamın hâkim olduğu, sosyal mesafeyi koruduğumuz, evlerimizde olduğundan daha fazla zaman geçiriyoruz. Ramazan ayının da gelmesiyle doğru, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra özellikle bağışıklık sistemimizi destekleyecek besinler tüketmek her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Baharın gelmesiyle ısınan havalar ve uzun süren oruç saatleri dengeli beslenme gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Kuruyemiş ve kuru meyveler bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlarken vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı oluyor. Ayrıca uygun zamanda ve miktarda alınan kuruyemiş ve kuru meyve, tokluk hissini güçlendiriyor, iftar sonrası oluşabilecek hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Aflatoksine dikkat!

Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için kuruyemiş ve kuru meyve tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor. Bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken şey ise; kuruyemiş ve kuru meyveleri paketli ambalajlarda satın alarak gıda hijyenine ve güvenliğine önem vermek.

Açıkta satılan kuru yemişler tarladan sofraya gelene kadar hiçbir hijyen koşullarını sağlayamadığı gibi uygun saklama koşullarının yerine getirilmemesiyle toz, küf gibi insan sağlığını ciddi oranda olumsuz yönde etkileyen kanserojen “aflatoksin” maddesini ortaya çıkararak büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünlerin tüketilmesi uzmanların önemle üzerinde durduğu konuların başında geliyor.

Paketli kuruyemiş pazarının önde gelen markalarından Tadım, kuruyemiş ve kuru meyveleriyle Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri olurken geniş ürün gamıyla tüketicilere ulaşıyor. Ambalajlı ürünlerin tercih edilmesine dikkat çeken yetkililer iftarın vazgeçilmezi hurma, yüksek lif kaynağı kayısı, tatlı yerine tüketilebilecek ceviz içi-gün kurusu ile sofraların bu gıdalara açılmasını öneriyorlar.