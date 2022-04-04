Tanrı'nın insanlığa armağanı zeytin

Faruk ŞÜYÜN

İftar sofrasına oturduğumuzda orucumuzu açarken bir zeytin atarız ağzımıza. O, mübarek bir meyvedir. Tüm kutsal kitaplarda adı birçok kez geçer. Kur’an-ı Kerim’de zeytinin incirle birlikte Tanrı’nın insanlara bir hediyesi olarak Sina Dağı’na cennetten indirildiği yazar. Yine Kur’an-ı Kerim’de birçok defa zeytin üzerine yemin edildiği görülür.

Kutsallığın, bereketin, bolluğun, bilgeliğin, barışın sembolü olarak gösterilir zeytin. Ağaçları çok uzun ömürlü (bugün 3 bin yaşında olanı var) “anıt ağaç”lardır. Bu nedenle “ölümsüz ağaç” da denilir onlara. Anadolu’da, yaşı binlere varan anıt ağaçlar hâlâ zeytin vermektedir… Zeytine “sahibin geliyor”, dediklerinde “baltası yanında mı?” diye sorduğu söylenir; çünkü, budandıkça gençleşmektedir… İşte böyle bir ağacın meyvesidir iftarda ağzımıza attığımız bir tane zeytin. Oruç açlığının neden olabileceği halsizlik, başağrısı gibi sıkıntıları hafifl etmeye, sindirimi rahatlatmaya yardımcı olduğu, probiyotik desteği de sağladığı bilinir.

Evde, çok keyifli bir çalışma ile organik zeytin hazırlamak mümkündür: Ağaçtan toplanmış zeytinleri bir taş veya çekiç yardımı ile kırar, bir kavanoza koyup içerisine kaya tuzu ilave ettikten sonra ağzına kadar su doldururuz. Ağzını iyice kapatıp kavanozu ters çevirir, bir hafta sonra suyunu değiştirdikten sonra acılığı gidene kadar bu işlemi sürdürürüz.