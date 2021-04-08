TESK Başkanı Palandöken: Ramazanda askıya ekmek, pide ve erzak kolisi bırakalım

Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kurulan iftar çadırlarının bu yıl da açılamayacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu nedenle paylaşmak, ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek gibi güzel davranışlarla bereketlenen ramazanda, askıya ekmek, pidenin yanında erzak yardım paketi de bırakılması önerisinde bulundu.

Palandöken, şunları söyledi: "Esnafımız veren elin alan eli görmediği bu güzel paylaşım zincirinin en güzel köprüsü çünkü mahalleyi en iyi o tanır, kim ihtiyaç sahibi, kim orta halli herkesi bilir. Büfeler, bakkallar, fırınlar askıdan ekmek, pide veya erzak kolisi almak isteyenler için de seve seve gönüllü. Veren el olmak isteyen vatandaşlarımız yağ, şeker, makarna ve benzeri temel gıdaların olduğu bir koli yaparak askıya da bırakabilir veya o kolinin ücretini esnafımıza verip, erzak kolisini gelen ihtiyaca göre tamamlanmasını da isteyebilir. Bu ramazan da ekmeğimizi, soframızı paylaşalım. Askıya ekmek, pide, erzak kolisi bırakalım."