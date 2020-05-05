TikTok kullanıcılarını sahur ve iftara birlikte hazırlıyor

05 Mayıs 2020

Kısa video platformu TikTok, kalabalık sofralar olmadan kutlanan bu Ramazan ayında kullanıcılarına pozitif enerji vermek için bir kampanya başlattı.

#RamazanMenüsü etiketiyle başlatılan kampanyada TikTok, kullanıcılarını sahur ve iftar yemeklerini birlikte hazırlamaya çağırıyor. Kullanıcılar farklı konseptlerle hazırladıkları birbirinden lezzetli tarifleri paylaşıyor. TikTok, bu kampanyayla insanların platform aracılığıyla bir araya getirmeyi ve pozitif enerji yayarak Ramazan ruhunu yaşatmayı hedefliyor. Yetkiler, kullanıcıların ilgi gösterdiği kampanyanın, şimdiden 27 milyon görüntülenmeyi geçtiğini söyledi.

Denedikleri tariflerle Ramazan Menüsü kampanyasına katılan iki TikTok kullanıcısı da bir çift Apple Airpod kazanacak. Kampanyayla ayrıca ünlü şefler ve popüler kullanıcılar da Ramazan tarifleriyle sofralara konuk oluyor.