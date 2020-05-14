Trendyol, 'Ramazan'da birlik hareketi'ni başlattı

14 Mayıs 2020

Trendyol, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için birlikten kuvvet doğar diyerek Ramazanda Birlik Hareketi’ni başlattı.

Platform, ramazana özel hazırlanan paketleri, komisyonsuz ve iki farklı seçenekle ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlere sunuyor. Platforma katılmak isteyenler, Trendyol platformu üzerinden, ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecek. Trendyol, paketleri il valiliklerinin belirlediği adreslerdeki depolara teslim edecek. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması sürecini ise valiliklere bağlı faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları koordine edecek.

İlk 3000 paketi Trendyol satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Destek olmak isteyenlerin bağışladığı paketlerin illere nakliyesini Trendyol üstlenecek. Hazırlanan ramazan paketlerinde kuru bakliyat, makarna, un, yağ, salça, çay, şeker ve tuz gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.