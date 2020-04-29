Tutulması gerekeni tutup bırakılması gerekeni bırakmak

29 Nisan 2020

Oruç sadece tutmak mıdır? Kelime anlamı itibariyle oruç, hem tutmak hem bırakmak anlamını taşır. Oruç, tutulması gerekeni tutmak, bırakılması gerekeni bırakmak ve terk etmektir. Allah Rasulü (sas) buyurur ki yalan sözü ve günahı terk etmeyen kişinin aç ve susuz kalmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur. Oruç tutarken sadece yeme-içmeyi mi bırakıyoruz? Peki öfkreyi, yalanı, iftirayı, önyargıları, tahammülsüzlüğü, küslükleri, başkalarına ettiğimiz maddi manevi eziyetleri de bırakmak gerekmez mi? Ya cömertliği, infakı, sabrı, merhameti, birlik ve beraberliği, sevgiyi, yardımseverliği, hoşgörüyü tutmamız gerekmiyor mu? Günah sadece işlenen midir? Günah bazen işlenen, bazen de işlenmeyendir. Bizler susmamız gerekirken konuştuklarımızdan, konuşmamız gerekirken sustuklarımızdan, yaptıklarımızdan ya da yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan hesaba çekiliriz.