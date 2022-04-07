Yaşamın olmazsa olmazı: Tuz

Faruk ŞÜYÜN

Orucumuzu bazen hurma, bazen zeytin, bazen su içerek kimi zaman da bir tutam tuz ile açıyoruz. Çünkü tuz, temel besinlerimizin başında geliyor. Yeterince almadan yaşamak mümkün değil, ama vücudumuz onu kendi başına üretemiyor. Bu nedenle, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı. Tuz ve su dengesi Ramazan’da daha da önem kazanıyor. Uzmanlar, oruç süresince su ve tuz kaybının dengelenmesine dikkat çekiyorlar. Ancak, tüketirken çok dikkatli olmak, ihtiyacımızdan fazlasını almamak gerekiyor… Çok fazla tuz, sağlığı olumsuz etkileyebiliyor…

Bir de şöyle bir yönü var ki kimine fazla gelen tuz miktarı diğeri için yetersiz kalabiliyor. O yüzden rahatsızlığı bulunanların tuz ihtiyacını doktorundan yardım alarak kendisine özel belirlemesi gerekiyor. Tuzun özellikleri arasında gıdaları korumak da yer alıyor. Saklanacak ürünler ya tuza ya da şekere yatırılıyor. Yaraları iyileştiren özelliği nedeniyle “yaraya tuz basmak” deniliyor. Yemeklere lezzet katan tuz, bolluk ve bereketin simgesi olarak gösteriliyor. Tuz mağaralarının insan sağlığı üzerindeki etkisi ilk kez İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya 'da fark ediliyor; buralarda bir süre kalan insanların astım, bronşit gibi hastalıklarının büyük oranda düzeldiği gözlemleniyor…

Bir dönemde güç ve zenginlik sembolü oluyor. Roma İmparatorluğu’nda askerlere maaş olarak para yerine tuz veriliyor.