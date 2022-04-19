Zekât ile arınmak

Dr. Erkan AYDIN

İslam’daki ibadetler yalnızca bireysel değil, aynı zamanda da toplumsaldır ve birbirimizle ilişkilerimizi düzenler. Zekât, mal biriktirme hırsına karşı mülkün sahibinin Allah olduğunu hatırlamamızı sağlayan muhteşem bir ibadet olduğu gibi; zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir düzenin önüne geçmekle beraber sosyal dayanışma ve adaleti sağlamayı da amaçlamaktadır. İslâm’ın beş şartından birisi de zekâttır. Zekat verirken aslî ihtiyaçların dışında nisab miktarı (8.18 gr altın) bir mala sahip olmak gerektiği için bu aynı zamanda bir İslâm toplumunun GSMH adına (Gayrisafi Milli Hasıla) kişi başına düşen milli gelirinin de en az olması gereken noktayı ifade eder. Yani Allah Müslümanlar'a zekatla aynı zamanda kişi başı milli gelirin fakirlik sınırının üstünde adil bölüşülen müreff eh bir toplum hedefi koymuştur. Bu ekonomik standartları hedefl eme bu uğurdaki çaba ve buna ulaşmanın da bir takva belirtisi olduğunu hep beraber kabul edip; bütün ilahiyat, diyanet ve ekonomik çevrelerinin bunu yaşam biçimi edindiği bir dönem gelirse zekât ibadeti tamamen kavranmış demektir. Zekât vermek için bir toplum zengin olmalı, ticareti elden bırakmamalı, güçlü olmalıdır. Çünkü temiz olmayan maldan zekât verilmez ve zekât da sadece malı değil aynı zamanda insanı temizler. Kur’an-ı Kerim’de namaz kelimesi, pek çok yerde zekâtla birlikte kullanılır. “İman edenler, namazını kılan ve zekâtını verenler” ibarelerinin sıralı bir şekilde yer alması, zekâtın ibadetler içerisindeki yerini ortaya koyması açısından önemlidir. Zekât, Allah’ın verdiği mala karşı şükür ifadesidir. Orucun insan bedenini maddi ve manevi olarak temizlemesi gibi, zekât da insanı arındırır, bela ve musibetlere karşı ona korunak sağlar. Hz. Peygamber (sas) “Mallarınızı zekât vererek koruma altına alınız” buyurarak, zekâtın manevî bir kalkan olduğunu vurgulamıştır.