10 dakika demleyin bağışıklığınızı güçlendirin! Kış aylarının olmazsa olmazı...

Kışla birlikte artan soğuk algınlığı vakalarına karşı uzmanlar, vücut bağışıklığını güçlendirmek için yaptıkları öneriler arasında bitki çaylarına da yer veriyor. Fakat, bitki çaylarının karışımlarının doğru hazırlanması ve tüketimi sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Boğaz ağrısını geçirmede etkili...

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, bitkilerle vücut direncini artırmak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor:“Kış çayı içerisine, kök zencefil, zerdeçal, tarçın, havlıcan, narçiçeği ve kuşburnu da konabilir. Özellikle zencefil boğaz ağrısına, metabolizmayı hızlandırmaya ve bağışıklığın güçlenmesine fayda sağlar. Boğaz ağrısı ve bademcik enfeksiyonu yaşayanlar zencefili kış aylarında daha fazla tüketiyorlar. Özellikle antibiyotik tedavisinden önce kesinlikle kış çayı öneriyorum. Çünkü kış çayının boğazı hafifletmede, boğaz ağrısını gidermede, bademcik enfeksiyonunda çok büyük öneme sahip olduğu biliniyor artık. Kış çayının, boğaz enfeksiyonlarında ve yutaktaki enfeksiyona iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

Bitki çayı kabuklarla zenginleştirilip balla tatlandırılmalı



Meyve kabuklarının çöpe atılması yerine bitki çaylarında karışım olarak kullanılabileceğine değinen Çebiç, “Tükettiğimiz meyvelerin kabuklarını çöpe atmak yerine zencefil, zerdeçal, tarçınla birlikte güzel bir bitki çayı yapmalarını öneriyoruz. Hem çocukların gelişiminde hem çocukların hastalanmamasında hem de yetişkinlerin metabolizmasının güçlenmesinde ve boğaz enfeksiyonlarında müthiş derecede işe yaramaktadır. Kış çayını 7 yaş ve yukarı gruplar içebilir. Bununla birlikte şeker hastaları tarçından ve kuşburnundan yararlanabilir. İnsülin direnci düşük olanlar gene aynı şekilde narçiçeği, kuşburnu, tarçından yararlanabilirler. Bununla birlikte kış çayını şeker ile değil, balla tatlandırılmasını öneriyoruz. Şeker bitkinin özünü kaybetmesine neden olduğu için şekeri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Acı içemeyenler için doğal bir balla tatlandırabilirler, ılık bir şekilde tüketebilirler" dedi.

Kaynatmak yerine demleyin!

Vücuda daha fazla fayda sağlaması için kış çayının kaynatılarak değil, demleme usulüyle demlenip tüketilmesini tavsiye eden Çebiç, "Kaynatılan kış çayının özelliği kaçtığı için vücuda hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kış çayı yaparken özellikle dikkat etmeleri gereken konulardan biri de kaynatmamaları gerekiyor. Yani fokur fokur kaynatılan kış çayının vücuda hiçbir faydası olmaz. Kaynamış suyun içerisine kış çayımız atılarak 10 dakika demlenir, hastalıklara karşı savunmayı güçlendirir” şeklinde konuştu.